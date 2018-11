Brexit-beskjeden drøyer i London

utenriks

– Regjeringsmøter som trekker ut lover normalt sett ikke godt, skriver BBC politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter. Hun antyder at det kan drøye til nærmere klokka 20 før Theresa May møter det ventende pressekorpset utenfor hennes kontor i Downing Street.

Regjeringen er samlet for å diskutere utkastet til skilsmisseavtale som EU og Storbritannia nå er blitt enige om.

– Regjeringen er langt på overtid. Jeg forstår det slik at alle regjeringsmedlemmene vil si sitt, og det med mange ord, tvitrer The Suns politiske redaktør Tom Newton Dunn. Han antyder at det kan drøye til 19-20-tiden før møtet er ferdig.

