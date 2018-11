Dominic Raab går av i protest

utenriks

«Jeg kan ikke med god samvittighet støtte vilkårene som er foreslått for vår avtale med EU», skriver Raab på Twitter.

Der har han også lagt ut en kopi av sitt oppsigelsesbrev til statsminister Theresa May. I brevet forklarer han at han at det er to grunner til at han ikke kan støtte forslaget til avtale med EU som den britiske regjeringen nå har stilt seg bak.

Den første grunnen er at han mener løsningen for Nord-Irland utgjør en «veldig reell trussel» mot Storbritannias integritet.

Den andre grunnen er at avtalen inneholder et forslag til reserveløsning for Nord-Irland som skal kunne tre i kraft hvis EU og Storbritannia ikke klarer å bli enige om noe annet i en framtidig frihandelsavtale. Denne reserveløsningen er ikke tidsavgrenset, og at EU får et «veto» hvis Storbritannia ønsker å gå ut av den, påpeker Raab. Samtidig vil reserveløsningen binde Storbritannia til EUs tollunion og store deler av reglene i det indre marked.

«Ingen demokratisk nasjon har noensinne gått med på å bli bundet til et så utstrakt regime, påført utenfra uten noen demokratisk kontroll over lovene som skal anvendes, og uten mulighet til å bestemme seg for å tre ut av ordningen», advarer Raab.