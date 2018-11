631 savnet etter California-brann – 63 bekreftet døde

utenriks

Ytterligere sju personer ble torsdag bekreftet døde etter skog- og gressbrannen nord i California, opplyste sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse torsdag kveld.

631 personer er meldt savnet, noe som er en stor oppjustering fra onsdag, hvor myndighetene meldte om 130 savnede.

Honea sier antall savnede har økt fordi etterforskere har gått tilbake og sjekket nødsamtaler som ble gjort da brannen brøt ut for en uke siden.

– Jeg vil at dere skal forstå at det kaoset vi har med å gjøre, er ekstraordinært, sa Honea etter at han nevnte antallet savnede på pressekonferansen.

Mer enn 5.000 brannfolk har kjempet mot brannen som har ødelagt 9.700 hjem.

Brannen har drevet 52.000 personer vekk fra sine hjem.

