Det hvite hus gir CNN-journalist akkrediteringen tilbake

Acosta, CNNs seniorreporter i Det hvite hus, ble i forrige uke fratatt akkrediteringen sin etter at han nektet å gi fra seg mikrofonen under en pressekonferanse hvor det oppsto en opphetet diskusjon mellom ham og president Donald Trump.

I etterkant av opptrinnet har CNN saksøkt Trump og flere av hans rådgivere. Et av kravene var en midlertidig forføyning som skulle sørge for at Acosta fikk akkrediteringen sin tilbake mens resten av søksmålet behandles.

Fredag fikk CNN medhold i forføyningen i en domstol i Washington.

– Som svar til retten, vil journalisten midlertidig få tilbake sin presseakkreditering, sa president Donald Trumps talskvinne Sarah Sanders kort tid etter kunngjøringen.

Hun holder muligheten åpen for at Det hvite hus senere vil forsøke å frata Acostas tilgang igjen, og sier nye regler skal innføres «for å sikre rettferdige og velordnede pressekonferanser».

Det hvite hus har hevdet at Trump har brede fullmakter til å begrense medienes tilgang.

Varsler innstramming

Det hvite hus brøt trolig Acostas rettssikkerhet, uttalte dommer Timothy Kelly fredag.

CNN har i sitt søksmål anlagt at Det hvite hus har brutt Acostas rettigheter i henhold til det første og femte grunnlovstillegget. Dommeren behandlet ikke denne delen av søksmålet fredag, kun den midlertidige forføyningen som CNN ba om, og varslet at resten av søksmålet skal behandles senere.

Sanders tolker det som en seier.

– I dag har retten slått fast at det ikke finnes noen absolutt rett begrunnet med det første grunnlovstillegget til å få tilgang til Det hvite hus, sa hun.

– Vi skal også ytterligere utvikle reglene og prosessen for å sikre rettferdige og velordnede pressekonferanser i framtiden. Det må være sømmelighet i Det hvite hus, sa Sanders.

Støtter Acosta

Etter behandlingen av den midlertidige forføyningen fredag morgen sa dommer Kelly at Acosta har blitt utsatt for «uopprettelig skade». Dommeren avslo Det hvite hus' argument om at fjernsynsstasjonen kunne sende andre reportere i Acostas sted.

Dommeren sa at Trump-administrasjonen ikke har kunnet slå fast klart hvem som besluttet å inndra Acostas akkreditering. Det hvite hus har gitt sin forklaring i en melding på Twitter fra Sanders, og i en uttalelse etter at CNN anla søksmål. Dommeren, som ble oppnevnt til sitt verv av Trump i fjor, sa at «de forsinkede bestrebelsene var ikke nok for å kunne sikre en grundig prosess».

Takker for støtten

President Trump har uttrykt sin avsmak for CNN flere ganger både før og etter han tok presidentembetet. Han har beskrevet kanalen som «fake news» både på sin Twitter-konto og i offentlige uttalelser.

Acosta takket fredag dommeren som beordret Trump-administrasjonen til å gi ham umiddelbar tilgang til Det hvite hus igjen. Acosta takket også andre journalister som har vist støtte til Acosta og CNN.

En rekke mediehus, fra konservative Fox News til liberale Buzzfeed, har stilt seg på CNNs side og støtter CNNs søksmål mot Det hvite hus.

