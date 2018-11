Irak igjen i gang med å eksportere olje fra Kirkuk

utenriks

Regionen vil eksportere mellom 50.000 og 100.000 fat råolje per dag via en oljeledning til Tyrkia, opplyser talsmann for Iraks oljedepartement Assem Jihad fredag.

Uttalelsen kommer etter at det ble enighet om en avtale som gjør slutt på stillstanden i forhandlingene mellom myndighetene i Bagdad og kurdiske selvstyremyndigheter i Irbil.

Det irakiske militæret vant kontroll over Kirkuk og de rike oljefeltene rundt byen under en offensiv mot den da kurdiskkontrollerte byen i oktober i fjor. Offensiven skjedde etter at Irakisk Kurdistan (KRG) holdt en symbolsk, men omstridt folkeavstemning om kurdisk uavhengighet.

Oljeeksporten ble stanset etter den irakiske overtakelsen, noe som kostet både irakere og kurdere milliarder av dollar i inntekter mens de kranglet om hvem som skulle få dem. Oljeledningen til Tyrkia er den eneste tilgjengelige for eksport fra Kirkuk. Den går gjennom den kurdiske selvstyreregionen.

Inntektene fra eksporten vil likevel gå til føderale irakiske myndigheter, ifølge Jihad. Irak mener fortsatt at den multietniske byen Kirkuk ikke er en del av landets selvstyrte kurdiske region.

(©NTB)