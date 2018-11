Stephen Barclay blir ny brexitminister - får annen rolle enn Raab

utenriks

Raab ble torsdag den andre brexitministeren som har trukket seg fra statsminister Theresa Mays regjering i protest mot brexitstrategien hennes. Barclay blir dermed den tredje britiske brexitministeren på under et år.

En talsperson for May sier til Bloomberg News at Barclays rolle blir annerledes fra den Raab hadde.

Barclay skal hovedsakelig konsentrere seg om innenlands beredskap for brexit, og får også ansvar for å forsøke å få gjennom Mays brexitavtale i Parlamentet. May selv overtar ansvaret for forhandlingene med EU.

Barclay, som til nå har vært statssekretær i helsedepartementet, stemte for utmeldelse da britene stemte over hvorvidt landet skulle forlate eller bli værende i EU.

BBCs assisterende politiske redaktør Norman Smith beskriver Barclay som "ultra-lojal", men relativt ukjent for briter flest.

Ifølge den britiske kringkasteren var Barclay imidlertid ikke Mays førstevalg, og brexit-jobben skal også ha blitt tilbudt miljøvernminister Michael Gove.