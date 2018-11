Avis: CIA mener Saudi-Arabias kronprins bestilte Khashoggi-drap

utenriks

CIAs konklusjon er blant annet basert på en telefonsamtale som kronprinsens bror Khalid bin Salman, Saudi-Arabias ambassadør til USA, skal ha hatt med Khashoggi, skriver avisen, som får opplysningene sine fra kilder i CIA som er kjent med saken.

Khalid bin Salman skal ha fortalt Khashoggi på telefon at han burde dra til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å hente dokumentene sine, som handlet om å få annullert sitt tidligere ekteskap. Ambassadøren skal ha gitt forsikringer om at det ville være trygt for Khashoggi å hente dokumentene, ifølge avisen.

– Fanget opp samtale

Det er ikke kjent om Khalid bin Salman visste at Khashoggi kom til å bli drept, men han skal ha ringt «i retning broren sin», skriver avisen. De skriver også at samtalene skal ha blitt fanget opp av den amerikanske etterretningstjenesten.

Talsperson for den saudiarabiske ambassaden i USA, Fatimah Baeshen, sier ambassadøren og Khashoggi aldri har diskutert «noe som var relatert til en reise til Tyrkia». Baeshen mener opplysningene Washington Post får fra CIA «er falske».

Khashoggi hadde det siste året bodd i eksil i USA, ifølge ham selv fordi han fryktet å bli pågrepet. 2. oktober gikk Khashoggi inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Han skal umiddelbart ha blitt kvalt, før liket ble partert.

Utpekt også tidligere

Mohammed bin Salman har også tidligere vært antatt knyttet til drapet på journalisten. Kilder til New York Times uttalte forrige uke at like etter at Khashoggi ble drept, skal en av drapsmennene ha bedt en overordnet på telefon om å «si fra til sjefen». Samtalen skal ha blitt fanget opp på lydopptaket av drapet på Khashoggi, som Tyrkia har sendt til flere land.

Drapsmannen skal ha formidlet til sin overordnede at oppdraget med å drepe den regimekritiske journalisten var utført. Sjefen antas å være kronprins Mohammed bin Salman, ifølge avisen.

Siktet elleve

Påtalemyndigheten i Saudi-Arabia kunngjorde torsdag denne uken at de har siktet elleve personer for drapet på Khashoggi. De opplyste også at de ber om dødsstraff for fem av dem.

Ikke lenge etter kunngjøringen fra Saudi-Arabia uttalte USAs president Donald Trumps regjering at de har innført sanksjoner mot 17 saudiarabiske statsborgere. De kalte også siktelsene mot de elleve personene for «en god start» og at det var et «skritt i riktig retning».

(©NTB)