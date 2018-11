Toppsjef for Renault og Nissan mistenkt for lovbrudd og mislighold

utenriks

Nissan, som er en del av industrisamarbeidet Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, meldte mandag at det har gjennomført en intern gransking av toppsjefen og styrelederen Ghosn samt direktør Greg Kelly.

Den statlige TV-kanalen NHK melder at Ghosn er pågrepet, mistenkt for økonomisk kriminalitet, men det har så langt ikke kommet noen bekreftelse på dette fra japanske påtalemyndigheter.

Avisen Asahi Shimbun meldte tidligere på dagen at Ghosn var tatt inn til avhør.

Renaults aksje falt 12 prosent på børsen i Paris umiddelbart etter at nyheten ble kjent.

Ifølge granskingen skal Ghosn og Kelly to ha rapportert til Tokyo børs at Ghosns godtgjørelser er lavere enn de reelle summene. I tillegg er det blitt avdekket en rekke andre betydelige forhold, som misbruk av selskapets midler til private formål, går det fram av kunngjøringen.

– Beklager

Granskingen ble innledet som følge av et varsel om forhold som skal ha pågått i flere år, og Nissan samarbeider med den japanske påtalemyndigheten om saken.

Kelly er også dypt involvert i saken, hevder selskapet. De konkluderer med at forholdene er så alvorlige at både Ghosn og Kelly bør fjernes fra sine stillinger i Nissan umiddelbart.

– Nissan beklager dypt overfor aksjeeiere og interessenter, skriver selskapet.

Bygget allianse

– Dersom han blir pågrepet, kommer det til å ryste Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen, siden han er en nøkkelperson i alliansen, sier analytiker Satoru Takada ved det Tokyo-baserte konsulentfirmaet TIW. Han mener nyheten vil skade merkevaren.

I tillegg til topposisjonen i Nissan, er Ghosn også styreleder for alliansen mellom bilprodusentene Nissan, Renault og Mitsubishi. 64-åringen har spilt en sentral rolle i å bygge opp dette samarbeidet. Alliansen er ikke et konsern men knytter selskapene sammen gjennom kryssende aksjeeierskap og kostnadsmål som har som mål at de tre opptrer som ett selskap, skriver Financial Times.

Alliansen har satset stort på elektriske biler.

I tillegg til å lede Nissan er Ghosn også styreformann og administrerende direktør i Renault, og styreleder for Mitsubishi Motors, ifølge Wikipedia. Han er også styreleder for hele alliansen.

