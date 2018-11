Kritikk mot mulig russisk Interpol-sjef

utenriks

Aleksander Prokoptsjuk, som er general i det russiske innenriksdepartementet, ligger godt an til å bli Interpols nye president. Det årlige Interpol-møtet holdes tirsdag og onsdag i Dubai. Interpols tidligere president Meng Hongwei kom ikke tilbake etter en tur til Kina i september, og kinesiske myndigheter har opplyst at han har trukket seg fra vervet.

Browder sier Russlands president Vladimir Putin har forsøkt å bruke Interpol til å finne kritikere, og mener utpekingen av en russisk toppsjef kan føre til at det blir flere slike forsøk.

Russland har blant annet forsøkt å føre Browder opp på Interpols liste over ettersøkte, men så langt har politiorganisasjonen avvist dette.

Browder leder et investeringsfond som tidligere var basert i Moskva. Han har vært en forkjemper for innføring av sanksjoner mot russiske tjenestemenn som er anklaget for brudd på menneskerettighetene etter at hans tidligere advokat døde i politiets varetekt. Russiske myndigheter hevder på sin side at finansmannen står bak en rekke forbrytelser.

Browder sa til BBC tirsdag at Interpol ikke burde gi en av Putins underordnede ansvaret for en av de viktigste politiinstitusjonene på et tidspunkt da Russland anklages både for å ha brukt kjemiske våpen mot opposisjonelle i eksil og datainnbrudd for å påvirke valg.

Flere andre har også satt spørsmålstegn ved om landet er det riktige til å lede organisasjonen, blant annet flere amerikanske senatorer.

Myndighetene i Moskva fordømte tirsdag det de omtaler som «innblanding» i valget av ny Interpol-president.

– Dette er innblanding i en form for valgprosess, i valgprosessen til en internasjonal organisasjon, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

(©NTB)