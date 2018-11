Nissan-styreleder varetektsfengslet i ytterligere ti dager

utenriks

Ghosn ble pågrepet i det han landet med privatfly i Tokyo mandag. Påtalemyndigheten hadde 48 timer på seg på å avgjøre hvorvidt de ville sikte ham, eller be om å holde ham ytterligere ti dager i varetekt for å gjennomføre flere avhør.

Ifølge japanske medier fikk påtalemyndigheten onsdag innvilget en forespørsel om utvidet varetekt, men verken de eller domstolen vil bekrefte dette overfor nyhetsbyrået AFP.

Ghosn er mistenkt for å ha begått økonomisk kriminalitet i rollen som styreleder for bilprodusenten Nissan. Blant annet er han mistenkt for å ha gitt feilaktige opplysninger i selskapets økonomiske rapporter til japanske myndigheter og underrapportert snaut 379 millioner kroner han har hatt i inntekt mellom 2011 og 2015.

Han er ifølge japanske medier også mistenkt for å ha tatt deler av lønnspotten som skulle gå til andre toppsjefer i Nissan. Dessuten skal han ha betalt for lite i leie for boliger selskapet har skaffet ham i Libanon, Paris og Amsterdam, samt en leilighet på eksklusive Copa Cabana i Rio de Janeiro.

