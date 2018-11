Republikanere reagerer på at Trump verner om Saudi-Arabia

utenriks

– Jeg trodde aldri jeg ville se Det hvite hus bli et PR-byrå for kronprins bin Salman av Saudi-Arabia, tvitret den republikanske senatoren Bob Corker.

Senator Lindsey Graham, som står Trump nær, sier det ikke er i USAs interesse å «se den andre veien når det kommer til det brutale drapet på Khashoggi».

– Det vil være sterk partiuavhengig støtte i Kongressen for sanksjoner mot Saudi-Arabia og medlemmer av landets kongefamilie. USA kan ikke miste sin «moralske stemme» i verdenssamfunnet, la han til.

Republikaneren Rand Paul er også uenig med Trumps uttalelse og sier USA vil fremstå som svakt dersom landet ikke konfronterer Saudi-Arabia.

Oljepris

Reaksjonene kommer etter at Trump kunngjorde at det ikke kommer noen reaksjoner fra amerikansk hold mot kronprinsen. Det etter at CIA skal ha knyttet kronprinsen direkte til drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Trump sier «forferdelige feil», som det å ødelegge forholdet til kongeriket, ville gitt «skyhøye» oljepriser, noe som ville «ødelagt verdensøkonomien». Det er først og fremst USAs behov for Saudi-Arabia som bør prioriteres, mener presidenten, som peker på at landet er en viktig alliert mot Iran.

– Vi bør tenke på Amerika først, sier han.

Apatisk Trump

Trump gikk nylig langt i å antyde at det ikke spiller noen rolle om kronprinsen kjente til drapet.

– Det kan meget godt være at kronprinsen hadde kjennskap til denne tragiske hendelsen. Kanskje hadde han det, kanskje hadde han det ikke, sa Trump.

Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han arbeidet blant annet som kommentator for Washington Post og var en kjent kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

