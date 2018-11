FNs Jemen-utsending møtte opprørsleder

utenriks

Griffiths og opprørsleder Abdulmalik al-Houthi møttes i Jemens hovedstad Sana torsdag.

– De to snakket om hva som kan bidra til å legge til rette for nye samtaler i desember og prosedyrene som må til for å transportere skadde og syke til utlandet og tilbake, opplyser Houthi-talsmann Mohammed Abdelsalam på Twitter.

Fredssamtaler mellom de krigførende partene i Jemen skal etter planen holdes i Sverige i begynnelsen av desember. Det er håp om at både Houthi-opprørerne og representanter for den internasjonalt anerkjente regjeringen til president Abedrabbo Mansour Hadi vil delta.

Houthi-opprørerne kontrollerer store områder i Jemen, blant annet hovedstaden Sana. Regjeringens styrker støttes av en internasjonal koalisjon som ledes av Saudi-Arabia.

Koalisjonen har fått våpen og annen støtte fra USA, mens de sjiamuslimske Houthiene antas å få hjelp fra Iran.

Tre år med krig i Jemen har ført til en humanitær katastrofe. 85.000 barn kan ha dødd av underernæring siden konflikten begynte, ifølge Redd Barna.

