Nissan kaster Carlos Ghosn som styreleder

Styrets beslutning om å avsette Ghosn, var enstemmig, opplyser bilselskapet i en kunngjøring torsdag.

Nissan hadde satt i gang en intern gransking av 64-åringen etter å ha mottatt et varsel, og har samarbeidet med påtalemyndigheten om saken. Også et annet styremedlem, Greg Kelly, er mistenkt i saken. Begge vil beholde plassene i styret, inntil selskapets generalforsamling har valgt et nytt styre.

Nissan understreker at samarbeidet med Renault består. Den franske og den japanske bilprodusenten er begge del av det omfattende industrisamarbeidet Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, som Ghosn har spilt en sentral rolle i å bygge opp.

– Målet er å minimere mulige følger og usikkerhet om det daglige samarbeidet mellom partnerne i Alliansen, heter det i kunngjøringen.

– Planla sammenslåing

Ghosn skal ha jobbet med en fullstendig sammenslåing av Renault og Nissan da saken sprakk mandag. Men mange i Nissan-styret var imot planene, opplyser ikke navngitte kilder til Financial Times. Dette skal ha bidratt til et dårligere forhold mellom styreleder Ghosn og Nissans administrerende direktør Hiroto Saikwa.

I Nissan skal det være misnøye med at selskapet hadde annenrangs status i samarbeidet, selv om det japanske selskapet har vært mest lønnsomt.

Varetektsfengslet

Ghosn ble onsdag varetektsfengslet i ti dager mens etterforskningen av ham pågår.

Han er mistenkt for å ha underrapportert inntekten sin i selskapets økonomiske rapportert til japanske myndigheter. Lovbruddet har en strafferamme på opptil ti års fengsel og en bot på inntil 760.000 kroner, ifølge påtalemyndigheten. Også selskapet selv kan bli holdt ansvarlig, opplyser assisterende riksadvokat Shin Kukimoto.

64-åringen er også administrerende direktør for den franske bilprodusenten Renault, men selskapets styre satte tirsdag inn en midlertidig erstatter for ham.

Krisemøte

Ghosn er en svært viktig figur i internasjonal bilindustri, men også i fransk næringsliv. Han har stått bak store omstillinger i både Renault og Nissan og har vært en sentral figur i det omfattende industrisamarbeidet mellom Renault, Nissan og Mitsubishi. Alliansen har til sammen 450.000 ansatte globalt og solgte 10,6 millioner biler i fjor.

Torsdag ettermiddag skal den franske finans- og næringsministeren Bruno Le Maire møte Japans nærings- og industriminister Hiroshige Seko for å diskutere situasjonen.

