utenriks

Det opplyser statlige russiske nyhetsbyråer torsdag morgen.

New York Times skriver at 63 år gamle Korobov ikke har vært sett i offentligheten på flere måneder. Blant annet deltok han ikke på en seremoni som markerte GRUs 100-årsdag 2. november.

Under Korobovs ledelse gjennomførte GRU blant annet hackingen av det demokratiske partiet under det amerikanske presidentvalget i 2016, og Korobov var gjenstand for amerikanske sanksjoner, skriver avisen videre.

