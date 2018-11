Seks drept i angrep mot kinesisk konsulat i Pakistan

utenriks

Angrepet ble slått tilbake av pakistanske sikkerhetsstyrker som fortsatt patruljerer området, der mange kinesiske diplomater og ansatte bor.

– Situasjonen er under kontroll. Alle angriperne er døde. Vi holder på med en opprydningsaksjon, sier Karachis politisjef, Ameer Sheikh fredag formiddag.

Separatistgruppen Balutsjistan Liberation Army (BLA) hevder å stå bak aksjonen.

– Vi har utført dette angrepet, og våre handlinger vil fortsette, sier gruppens talsmann, Geand Baloch. Han ringte nyhetsbyrået AFP fra et ukjent sted.

Etniske konflikter

BLA er en av mange militante grupper som opererer i Balutsjistan, Pakistans største og fattigste provins. Etniske og separatistiske konflikter står i kø og utløser ofte lokale opprør og trefninger.

Angrepet startet med at det ble åpnet ild mot konsulatets vakter. Tre væpnede separatister forsøkte å ta seg inn i bygningen, men ble stanset ved en kontrollpost. I den påfølgende skytingen ble to politivakter og en vakt fra et privat sikkerhetsselskap skudd og drept.

Politisjefen sier at angriperne løp vekk fra området men at de ble skutt og drept av sikkerhetsstyrkene.

Nær alliert

Kina er en av Pakistan nærmeste allierte. Landet skal de siste årene ha pøst milliarder inn i gigantiske infrastrukturprosjekter som skal knytte Xinjing-provinsen i det vestlige Kina til havnebyen Gwadar ved Arabiahavet.

Prosjektet kalles den kinesisk-pakistanske økonomiske korridor og er et av de største i Kinas ambisiøse plan om å bygge et enormt nettverk av handelsruter til sjøs og over land, kalt «Ett belte, én vei»-initiativet. Prosjektet involverer 65 land.

