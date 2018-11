May: Parlamentet skal stemme over brexitavtalen før jul

utenriks

EUs klarsignal markerer slutten på fase én og starten på en «avgjørende nasjonal debatt» om Storbritannias framtid, sa May på en pressekonferanse i Brussel søndag ettermiddag.

– Hvis folk tror det på en eller annen måte blir flere forhandlinger, så er det ikke sånn. Dette er avtalen som ligger på bordet, dette er den beste mulige avtalen, og det er den eneste mulige avtalen, sa May.

Hun sa hun vil kjempe med «hjerte og sjel» for å samle støtte for avtalen, som møtes av motstand både blant hennes egne partifeller og hos opposisjonen.

May har varslet at hun vil reise landet rundt de nærmeste ukene for å overbevise folk om at avtalen som ligger på bordet, er den riktige.

Det er fortsatt høyst usikkert om avtalen vil få flertall når den kommer opp til avstemning i Underhuset i London.

