Russiske styrker skal ha skutt mot ukrainske fartøy i Svartehavet

utenriks

I en uttalelse fra den ukrainske marinen søndag heter det at to fartøy er truffet, et av dem er kanonbåten Berdyansk. Russiske styrker skal også ha tatt kontroll over totalt tre ukrainske fartøy.

To besetningsmedlemmer er såret, ifølge ukrainske myndigheter. Russland har så langt ikke kommentert hendelsen fra offisielt hold.

Ukrainas president Petro Porosjenko kalte søndag kveld inn den militære ledelsen i landet til krisemøte etter hendelsene søndag.

Spent

Situasjonen er høyspent i området omkring Krim.

Tidligere søndag ble det kjent at Russland hadde stengt trafikken gjennom Kertsjstredet, et smalt farvann mellom Krim og det russiske fastlandet.

Ukrainske myndigheter meldte i den sammenheng at et russisk kystvaktskip kjørte inn i en ukrainsk slepebåt som seilte sammen med to ukrainske marinefartøy. Fartøyene var på vei fra Odessa på kysten av Svartehavet til Mariupol i Azovhavet, og forsøkte å ta seg gjennom stredet.

Slepebåtens motor og skrog skal ha fått skader i sammenstøtet.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB uttaler til russiske nyhetsbyråer at de ukrainske fartøyene satte kursen gjennom stredet, til tross for at Russland hadde stengt det. FSB beskylder ukrainske myndigheter for å forsøke å provosere fram en konflikt.

Styrker kontrollen

Det har i flere måneder vært økende spenning mellom Ukraina og Russland. Krim er etter folkeretten ukrainsk territorium, men Russland gjennomførte i 2014 en ulovlig annektering av halvøya.

Russland har i årene etter satt mye inn på å befeste sin kontroll over området. Landet har blant annet bygd ei bru over stredet.

En traktat fra 2003 slår fast at Ukraina og Russland deler Kertsjstredet og Azovhavet.

Kertsjstredet er den eneste passasjen inn i Azovhavet. Trafikken under brua er nå blokkert av et tankskip, og flere titalls lasteskip som venter på å passere, står dermed fast.