utenriks

Det opplyser nødtjenesten i New York på Twitter like over klokken 1 norsk tid.

Ifølge Breaking911 offrene lettere til moderat skadd.

En kilde opplyser til en Daily Beast-journalist at det var en ulykke. Sjåføren snakker nå med politiet, skriver journalisten på Twitter. Ulykken skal ha skjedd da sjåføren rygget opp på et fortau nært Canal og Forsyth Street.

