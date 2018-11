Meldinger om sykehusskyting i USA var øvelse

utenriks

Det melder Fox News rundt en time etter at militærbasen som sykehuset er en del av, tvitret at det muligens pågikk skyting i en kjeller på sykehuset.

TV-kanalen siterer videre en talsperson i Pentagon som avkrefter at det har vært skyting på det store Walter Reed-militærsykehuset i Bethesda utenfor Washington D.C. tirsdag ettermiddag.

Militærbasens talsperson Jeremy Brooks sier til AP at ingenting tyder på at skudd var løsnet, at sikkerhetsstyrker har gjennomsøkt kjelleren og at all trafikk inn og ut av anlegget er stanset. Han sier imidlertid ingenting om noen øvelse.

I en Twitter-melding sa kongressmannen Dutch Ruppersberger at han er på sykehuset og at han har fått fortalt at det er en såkalt aktiv skytter på stedet. Han sa videre at han ikke trodde det var noen øvelse.

