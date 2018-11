Republikansk kandidat spøkte om lynsjing i Mississippi

utenriks

Hyde-Smith fikk 41,5 prosent av stemmene under kongressvalget 6. november, mens demokraten Mike Espy fikk 40,6 prosent. Ettersom ingen av dem fikk over 50 prosent var det tirsdag klart for omvalg.

Meningsmålinger har gitt Hyde-Smith et forsprang på opp mot 14 prosentpoeng, og dersom hun vinner vil republikanerne være sikret 53 av de 100 setene i Senatet, to flere enn de hadde.

Hyde-Smith er kjent som en trofast tilhenger av president Donald Trump, men høstet kritikk da hun nylig spøkte med at hun personlig ville stille seg i første rekke blant tilskuerne dersom hun ble invitert til å overvære en offentlig lynsjing.

I sørstaten Mississippi, der svarte ble lynsjet til langt utpå 1960-tallet, vakte kommentaren fra den hvite republikaneren ikke uventet reaksjoner. I ettertid nektet hun å beklage, men bedyret at uttalelsen slett ikke var vondt ment.

Mike Espy, som er svart, var blant kritikerne.

– Dette er 2018. Vi trenger ledere som kan samle oss, ikke som splitter oss, tvitret han.

Hyde-Smith har i valgkampen fått helhjertet støtte fra Trump, som understreker at en seier for henne vil utgjøre «en betydelig forskjell» for republikanerne i Senatet.

(©NTB)