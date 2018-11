Omstridt republikaner vant senatsvalget i Mississippi

utenriks

– Gratulerer senator Cindy Hyde-Smith med den store SEIEREN i storslåtte Mississippi. Vi er alle stolte av deg, skrev presidenten på Twitter.

Hyde-Smith slo tirsdag demokraten Mike Espy i en overraskende tett valgkamp. Mississippi er vanligvis en trygg stat for republikanske kandidater, men et videoklipp av Hyde-Smith som fortalte publikum at hun er åpen for å «delta i en offentlig henging», har gitt henne mange motstandere.

Mississippi har en lang historie med lynsjing av afroamerikanere.

Valget i Mississippi måtte gå til ny runde, der Hyde-Smith inntok en langt mildere tone. Hun beklaget for uttalelsen og sa hun aldri mente å såre noen.

Demokraten Espy sier på sin side at han er stolt av sin «historiske valgkamp» og takket tilhengere for støtten. Han tilføyer også at han har ringt Hyde-Smith og gratulert henne med seieren.

Hyde-Smiths seier sørger nå for at republikanerne har 53 av 100 seter i Senatet. Dermed utvider de flertallet i Senatet til tross for at partiet mistet flertallet i Representantenes hus.

(©NTB)