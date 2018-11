Rapport: Svarte opplever gjennomgående diskriminering i EU

utenriks

Rapporten er utarbeidet av EUs byrå for grunnleggende rettigheter og konkluderer med at unge, svarte gjennomgående diskrimineres i Europa.

I enkelte av EUs medlemsland er hele 76 prosent av svarte ungdommer verken i jobb eller under utdanning, og dette er en nesten ti ganger så høy andel som i befolkningen som helhet.

Mens 17 prosent av EUs innbyggere lever under trange boforhold, er andelen 45 prosent for svarte.

Mens 70 prosent av EU-borgerne eier egen bolig, er det bare 15 prosent av svarte som gjør dette, viser rapporten.

En av tre svarte forteller også at de har opplevd trakassering på grunn av hudfarge i løpet av de siste fem årene.

24 prosent forteller at de har blitt stoppet av politiet, og fire av ti som er stoppet, mener at dette utelukkende skjedde på grunn av hudfarge.

EUs byrå for grunnleggende rettigheter ber medlemslandene innføre regler for politiet for å redusere slik behandling, basert på personers hudfarge.

– Virkeligheten er både skammelig og til å bli rasende over: Rasisme basert på hudfarge er fortsatt en gjennomgående plage i EU, sier byråets leder Michael O'Flaherty.

Byråets rapport bygger på data fra tolv av EUs medlemsland, der over 25.000 mennesker med innvandrerbakgrunn eller fra etniske minoriteter er intervjuet, blant dem nesten 6.000 svarte.

