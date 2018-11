Unntakstilstand innført i Ukraina

utenriks

– President Porosjenko har signert loven, skrev hans talsmann Svjatoslav Tsegolko på Facebook like etter klokken 12 lokal tid onsdag.

President Petro Porosjenko erklærte mandag unntakstilstand etter at Russland tok tre ukrainske marinefartøy og et mannskap på 24 ukrainere i arrest i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya dagen i forveien.

Senere samme dag stemte et flertall av de folkevalgte for forslaget, som deretter ble sendt tilbake til presidenten for signering. Unntakstilstanden trådte i kraft onsdag og varer i 30 dager.

– Unntakslover betyr ikke å erklære krig, forsikret presidenten da han talte til nasjonalforsamlingen mandag. Han argumenterte da med behovet for å forsvare landet mot «økende aggresjon fra Russland» og viste til etterretning om «en høyst alvorlig trussel om en bakkeoperasjon mot Ukraina», uten å utdype.

