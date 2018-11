Fem G4S-ansatte drept i Kabul

utenriks

32 av selskapets ansatte ble i tillegg såret, opplyser G4S torsdag, dagen etter angrepet mot selskapet som blant annet vokter flere utenlandske ambassader i Kabul.

Afghanske myndigheter opplyste tidligere torsdag at 10 ble drept og 29 såret. Blant de overlevende er elleve fra Nepal og fem fra Storbritannia.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, der en selvmordsbomber sprengte seg før fire andre væpnede menn forsøkte å ta seg inn i et av G4S' anlegg.

Angrepet varte i over åtte timer. Innenriksdepartementet sier minst seks av de drepte var afghanere, mens én brite er identifisert. Nasjonaliteten til de øvrige er foreløpig ikke kjent.

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at fem av våre ansatte ble drept og 32 såret, fem av dem alvorlig, i et uprovosert, kriminelt angrep på et av våre anlegg i Kabul, sier G4S' administrerende direktør Charlie Burbridge i en uttalelse.

Onsdag ble også minst 30 sivile og 16 Taliban-krigere drept i et luftangrep i provinsen Helmand sør i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter.

