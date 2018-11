90 innsatte på rømmen fra fengsel i Indonesia

utenriks

De innsatte skulle samles til en massebønn, men valgte i stedet å utnytte situasjonen og brøt ned gjerder for å rømme fra fengselet.

Av de 726 innsatte, var det 113 som rømte.

– Vi har fanget 23 av dem, men leter fortsatt etter de andre rømlingene, sier en talsperson Ade Kusmanto for Justis- og beredskapsdepartementet.

Politiet har igangsatt et massivt søk etter fangene, samtidig som de har økt sikkerheten i fengslet.

Ti vakter var på jobb da hendelsen skjedde.

Rømninger er ikke uvanlig i Indonesia, hvor de innsatte ofte blir holdt fengslet under dårlige forhold i overfylte fengsel.

I mai i fjor rømte 400 innsatte fra et fengsel under en massebønn i Riau-provinsen. En måned senere rømte et titalls fanger i forbindelse med en flom som gjorde at en av murene kollapset.

(©NTB)