Polen bygger rørledning for å hente gass fra Norge

Den 900 kilometer lange rørledningen skal etter planen være ferdig i oktober 2022, når Polens nåværende kontrakt med russiske Gazprom utløper.

– Et kvantesprang for sikkerheten og uavhengigheten for den polske energisektoren, sier landets statsminister Mateusz Morawiecki.

Rørledningen skal frakte gass fra norsk sokkel i Nordsjøen, via Danmark og under Østersjøen, og polske GAZ-SYSTEM SA og danske Danish Energinet SOV kunngjorde fredag at avtalen var i boks.

Rørledningen får en kapasitet på opptil 10 milliarder kubikkmeter naturgass årlig og prosjektet har alt fått 500 millioner kroner i støtte fra EU. Hva den endelige prisen blir, er ikke kjent.

To tredeler av Polens gassimport kommer i dag fra Gazprom, men landet har besluttet å gjøre seg mindre avhengige av Russland og undertegnet tidligere i måneden også en avtale om import av flytende naturgass (LNG) fra USA.

I tillegg til å kjøpe norsk gass, vurderer Polen nå også å importere gass fra Qatar.

