Tsunamivarsel etter kraftig jordskjelv i Alaska

Jordskjelvet fikk bygninger i Anchorage til å riste og folk til å løpe ut på gata. Flere etterskjelv utløste også tilløp til panikk, men det er foreløpig ikke meldt om personskader.

Ifølge U.S. Geological Survey hadde skjelvet sitt episenter rundt 40 kilometer under bakken, 12 kilometer nord for Anchorage, der det bor rundt 400.000 mennesker.

Øyenvitner forteller om sprekker i enkelte bygninger, men ingen store materielle ødeleggelser.

Tsunamivarselet fra U.S. Tsunami Centers gjelder deler av Cook Inlet og den sørlige delen av Kenai-halvøya.

