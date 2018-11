Ukraina nekter russiske menn adgang til landet

utenriks

Det skriver den ukrainske presidenten på Twitter fredag. Årsaken skal være å hindre russere å delta i væpnet kamp på ukrainsk jord.

Bakteppet for avgjørelsen er opptrappingen i konflikten mellom landene etter hendelsen der russiske og ukrainske marinefartøyer var involvert. Russland beslagla tre små ukrainske fartøyer og pågrep mannskapet.

Ukraina hevder at Russland vil underlegge seg kontrollen over havområdet rundt Krimhaløya, mens russiske myndighetene sier at hendelsen ble utløst av en ukrainsk provokasjon i Kertsjstredet som skiller Krim-halvøya fra det russiske fastlandet.

Etter angrepet godkjente den ukrainske nasjonalforsamlingen Porosjenkos anmodning om å innføre unntakstilstand. Den skal etter planen vare i 30 dager, selv om Porosjenko ba om 60 dager.

Russland kommer ikke til å innføre en lignende grep mot ukrainske statsborgere, uttalte Russlands utenriksminister Maria Zakharova fredag formiddag.

Ransaket leder av kloster

Ukrainsk etterretningstjeneste (SBU) ransaket fredag hjemmet til abbed Pavlo. Abbeden er lederen av Pechersk-klosteret, det største og eldste klosteret i Kiev. Det er en del av den russisk-ortodokse kirken.

Fader Pavlo mistenkes for å ha oppfordret til hat, ifølge SBU-sjef Ihor Guskov.

Den ukrainske kirken, som har vært en del av den russisk-ortodokse kirke i århundrer, var nær ved å danne en uavhengig menighet tidligere i år, som følger av konflikt mellom de to kirkene. Det er i dag tre ortodokse menigheter i Ukraina, hvorav to av de er utbrytere.

Ukrainske myndigheter har beskyldt geistlige fra den russisk-ortodokse kirken for å støtte separatister.

Betent konflikt

Søndag tok Russland to ukrainske marinefartøy, en ukrainsk taubåt og et mannskap på 24 ukrainere i arrest i Kertsjstredet. Siden har spenningen mellom de to landene økt betraktelig, og den ukrainske presidenten har oppfordret NATO til å sende skip til Azovhavet.

Flere verdensledere har oppfordret de to landene til dialog, og Tysklands regjeringssjef Angela Merkel utelukket torsdag en militær løsning på den betente konflikten.

– Vi kan bare løse dette ved å snakke med hverandre. Det finnes ikke en militær løsning, sa Merkel. Hun vil ta opp konflikten når hun møter president Vladimir Putin under G20-møtet som starter fredag i Argentina.

Torsdag kunngjorde USAs president Donald Trump at han avlyser det planlagte møtet med den russiske statslederen under G20.

