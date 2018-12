Eksplosiver brukt i angrep mot USAs konsulat i Mexico

utenriks

Ivanka Trump og visepresident Pence skulle delta på presidentinnsettelsen i Mexico lørdag. Bare timer før de ankom konsulatet i landets nest største by fredag, eksploderte en sprengladning der og gjorde skader på en vegg, opplyser myndighetene i landet lørdag kveld. Ingen personer kom til skade.

– Etterforskningen er overlatt til føderale myndigheter, som vil dele informasjon om utviklingen etter hvert, opplyser statsadvokatens kontor i Jalisco på Twitter.

Ifølge kilder skal sikkerhetskameraene ha fanget opp at en person kaster sprengladningen mot bygningen og løper sin vei. Personen er ikke pågrepet og ble heller ikke oppdaget av sikkerhetsmannskapene, til tross for at konsulatet er strengt bevoktet.

Andres Manuel Lopez Obrador (65) ble tatt i ed som Mexicos nye president i en høytidelig seremoni i nasjonalforsamlingen i Mexico by lørdag, der han fikk overlevert ordensbånd i landets farger av sin forgjenger Enrique Pena Nieto.

Det hvite hus sier president Donald Trump har utviklet et «sterkt forhold» til den påtroppende presidenten og ser fram til å jobbe med ham. De to landene jobber med å finne en løsning for migrantene fra Sentral-Amerika som reiser gjennom Mexico i håp om å få asyl i USA.

