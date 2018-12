USA og Kina med 90 dagers «våpenhvile» i handelskrigen

utenriks

USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping satt lørdag i en over to timer lang arbeidsmiddag der de to blant annet skulle diskutere den pågående handelskrigen mellom landene. Det hvite hus' økonomiske rådgiver Larry Kudlow sa at arbeidsmiddagen mellom de to statslederne gikk «svært bra».

I etterkant av møtet meldte først den kinesiske TV-kanalen CGTN at det ikke er aktuelt å øke de amerikanske tollsatsene på kinesiske varer ytterligere på nyåret og at landene er enige om å fortsette dialogen. Kort tid senere bekreftes det fra både kinesisk og amerikansk side at tollsatsene får være i fred mens det skal diskuteres i 90 dager.

I forkant av møtet uttalte Trump at partene trolig ville ende opp med et utfall som ville bli bra for begge land. Tonen var tilsynelatende vennlig da de to presidentene satte seg til middagsbordet i Buenos Aires lørdag kveld. Til stede var også en rekke av de to presidentenes rådgivere.

Før dørene ble lukket, fikk pressen komme inn og ta bilde og høre Trump hylle «det spesielle forholdet» mellom USA og Kina.

– Jeg er sikker på at vi på et eller annet tidspunkt vil komme fram til en avtale, sa Trump.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har eskalert etter at Trump tidligere i år innførte straffetoll på en rekke kinesiske varer, noe som førte til at Kina svarte med toll på mange amerikanske varer.

