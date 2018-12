Flere drept i nye sammenstøt kort tid før valget i Kongo

utenriks

Blant de drepte var 14 opprørere og fire regjeringssoldater, opplyser militærkilder til nyhetsbyrået AFP.

Sammenstøtene fant sted i Fizi, en region i den mineralrike provinsen Sør-Kivu der det historisk sett har vært høyt spenningsnivå mellom ulike etniske grupperinger.

Opprørerne som var involvert i mandagens sammenstøt, er lojale til William Amuri Yakutumba, en tidligere general i den kongolesiske hæren. Hans milits er blant flere øst i Kongo som kriger mot landets president Joseph Kabila.

Uroen øst i landet er et av flere problemer som truer presidentvalget 23. desember i Kongo, som ikke har hatt et eneste fredelig maktskifte siden landet ble uavhengig fra Belgia i 1960.

Etter kraftig internasjonalt press har president Kabila sagt seg villig til å tre til side, men kritikere er bekymret for at han har planer om å legge til rette for seier for hans håndplukkede arvtaker, tidligere innenriksminister Emmanuel Ramazani Shadary.

Kabilas andre og siste presidentperiode løp ut for nærmere to år siden, men han har klamret seg til makten gjennom en omstridt klausul i grunnloven.

