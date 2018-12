NASA-sonde har nådd fram til asteroiden Bennu

utenriks

Sonden svever nå omkring 19 kilometer over overflaten på det lille himmellegemet. Bennu er en diamantformet asteroide med en diameter på 487 meter.

Forskerne jublet i kontrollsenteret i Colorado da de tok imot signalene som viste at sonden hadde nådd fram.

I dagene som kommer skal Osiris-Rex langsomt gå enda nærmere, og den 31. desember skal den etter planen gå inn i bane rundt asteroiden. Sonden skal deretter kretse rundt asteroiden i et år, før den skal lande, hente inn prøver fra overflaten og vende tilbake. Planen er at sonden skal lande i et ørkenområde i Utah i USA i 2023.

Går alt etter planen, kan Osiris-Rex vende tilbake med så mye som 2 kilo stein og støv fra Bennu. Forskerne håper prøvene skal gi informasjon som kan hjelpe i forståelsen av banen til asteroider som kan true jorda. Prosjektet har en prislapp på mer enn 800 millioner dollar, tilsvarende 6,8 milliarder kroner.

En japansk romsonde er i ferd med å gjennomføre et lignende oppdrag på asteroiden Ryugu, som er noe større enn Bennu.

(©NTB)