NATO advarer: Vil svare på russiske raketter

– Vi vil ta alle nødvendige beslutninger for å sikre de alliertes trygghet, sier Stoltenberg.

Han venter at de russiske SSC-8-rakettene vil bli et hovedtema når utenriksministrene i NATO samles ved alliansens hovedkvarter i Brussel tirsdag og onsdag denne uka.

De nye rakettene er billige å bygge og lette å gjemme vekk, advarer NATO.

Samtidig kan de bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare noen få minutters varsel.

I strid med INF

NATO hevder de nye rakettene er utviklet i strid med INF-avtalen, som ble inngått mellom USA og Sovjet i 1987. INF forbyr alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen.

Russland nekter for avtalebrudd. Men NATO er ikke i tvil.

– Situasjonen vi har nå, er uholdbar. Det kan ikke fortsette slik, sier Stoltenberg.

Hans krav er at russerne på en åpen og troverdig må bevise at de overholder avtalen. Men hvis det ikke skjer, må de allierte trekke konsekvensene.

– NATO vil ikke speile det Russland gjør, fly for fly, rakett for rakett og stridsvogn for stridsvogn. Men vi vil sikre at vi har den nødvendige kapasiteten, den nødvendige besluttsomheten og den nødvendige beredskapen som skal til for å gi troverdig avskrekking, sier Stoltenberg.

NATOs svar vil bli fast, men balansert, tilføyer han.

Uklart hvordan NATO vil svare

Men nøyaktig hva NATO har tenkt å gjøre, er for tidlig å si.

Anonymt forteller diplomater at spørsmålet ennå ikke er diskutert i detalj. Hos enkelte allierte er det samtidig en viss skepsis til «sabelrasling» fra NATOs side.

Stoltenberg selv har tidligere uttalt til NTB at han ikke ser for seg at NATOs svar vil være å utplassere flere atomvåpen i Europa.

USAs ambassadør til NATO, Kay Bailey Hutchison, har på sin side gjort det klart at USA på sikt vil måtte utvikle tilsvarende våpen som Russland.

Seks måneder

USAs president Donald Trump varslet tidligere i høst at USA vil trekke seg fra INF som følge av de russiske avtalebruddene.

Men det formelle varselet om at USA trekker seg, har ennå ikke kommet. Et slikt varsel vil utløse en seks måneder lang utmeldingsprosess, der Russland vil få en siste sjanse til å snu og begynne å overholde avtalen igjen.

Etter det NTB kjenner til, skal flere allierte ha bedt om mer tid før varselet sendes.

Russland har for sin del uttalt at et farlig våpenkappløp kan bli konsekvensen hvis avtalen skrotes.

