Saudi-koalisjon: – FN-fly skal evakuere houthi-opprørere

De sårede skal flys til Muscat i nabolandet Oman i det koalisjonen omtaler som et «tillitsbyggende tiltak» før fredssamtalene som er ventet, heter det i en uttalelse fra en koalisjonstalsmann til Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå.

Samtaler brøt sammen

– Et fly leid inn av FN vil ankomme Sanas internasjonale flyplass mandag for å evakuere 50 stridende … tre jemenittiske leger og en FN-lege fra Sana til Muscat, heter det i uttalelsen. Koalisjonen har godkjent FN-utsending Martin Griffiths' forslag om evakuering «av humanitære hensyn» og som «et tillitsbyggende tiltak», la talsmannen til.

Nettopp de sårede opprørernes skjebne var ett av hindrene i forkant av de avbrutte fredssamtalene i Sveits i september. Den gangen ble det ikke noe av samtalene fordi houthienes representanter nektet å reise til Genève. De beskyldte FN for ikke å garantere dem mulighet til å returnere til Sana og for ikke å ha sørget for evakuering av sårede til Oman.

Stockholm

De nye fredssamtalene om Jemen skal etter planen starte i Sverige denne uka. Sist torsdag bekreftet opprørerne at de vil delta dersom løftene om at de kan reise til Stockholm – og tilbake til Jemen etter samtalene – blir holdt. Den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, som støttes av den saudiledede koalisjonen har allerede sagt at den vil delta i de planlagte samtalene.

Griffiths har de siste dagene hatt samtaler med begge sider som en del av innsatsen for å legge til rette for fredssamtalene. Kilder har antydet at det kan skje allerede mandag, men dette er ikke bekreftet av svenske myndigheter.

Verdens verste krise

Også fredssamtaler holdt i 2016 mislyktes, da de brøt sammen etter 108 dager med forhandlinger i Kuwait. Da ble opprørernes delegater sittende fast i Oman i tre måneder.

Ifølge FN er rundt 10.000 personer drept siden koalisjonen gikk inn i konflikten i Jemen i 2015. Rettighetsgrupper frykter de reelle dødstallene er langt høyere. Krigen har utløst det FN omtaler som verdens verste humanitære katastrofe.

