Bushs båre har ankommet Kongressen

Kisten med USAs 41. president ble mandag fløyet fra Bushs hjemstat til det politiske USAs høyborg. I de kommende dagene kan publikum vise Bush den siste ære i rotunden midt i bygningen før han skal stedes til hvile.

– Her ligger en stor mann, sa lederen i Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan i en minnetale da kisten ankom Capitol-bygningen.

– Han levde et grunnleggende anstendig liv som gir gjenklang over flere generasjoner. Han viste andre politiske ledere at hvordan vi går gjennom livet er like viktig som hva vi oppnår. Han sto ikke tilbake for noen, sa Ryan om sin avdøde partifelle.

Visepresident Mike Pence sa Bush alltid vil stå som et inspirerende forbilde og at hans liv i offentlig tjeneste vil bli husket av amerikanerne.

Washington og Texas

Onsdag skal Bush senior hedres med en minnegudstjeneste i Washington National Cathedral, før båren returnerer til Texas der han skal bisettes fra universitetsbiblioteket som er oppkalt etter ham.

George Herbert Walker Bush var visepresident under Ronald Reagan på 1980-tallet, før han rykket opp til maktens høyeste tind etter valget i 1988. Fire år senere tapte han i valgkampen mot Bill Clinton, og dermed var presidentgjerningen over etter bare én periode.

Far og sønn

Sønnen og flere familiemedlemmer var med på turen fra Texas til Washington. Det var også ekspresidentens hund, den to år gamle labradoren Sully.

USAs president nummer 41 er en av to presidenter i landets historie som også var far til en president. I 2000 vant George W. Bush presidentvalget mot Clintons visepresident Al Gore. Sist gang en sønn fulgte i sin fars fotspor til toppjobben i Det hvite hus var i 1825, da John Quincy Adams ble USAs sjette president, 24 år etter at faren John Adams avsluttet sin gjerning.

