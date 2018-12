Houthi-opprørernes delegasjon har ankommet Sverige

utenriks

Delegasjonen satte seg tirsdag på et kuwaitisk fly i opprørerkontrollerte Sana i Jemen, og satte kurs for Sverige. Om bord er også FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths.

De nye fredssamtalene om Jemen skal etter planen starte denne uka, men en konkret dato er foreløpig ikke satt. Sist torsdag bekreftet opprørerne at de vil delta dersom løftene om at de kan reise til Stockholm – og tilbake til Jemen etter samtalene – blir holdt. Den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, som støttes av den saudiledede koalisjonen, har allerede sagt at den vil delta i de planlagte samtalene.

Tillitsbygging

Tidligere i uken ble 50 sårede Houthi-opprørere evakuert i FN-fly fra Jemens hovedstad Sana til nabolandet Oman. Mandagens evakuering ses på som et kritisk steg i retning av at de planlagte fredssamtalene i Sverige faktisk blir gjennomført.

Det var spesialutsending Griffiths som foreslo at Houthi-opprørerne skulle evakueres av «humanitære hensyn» og som et «tillitsbyggende tiltak». I de foregående dagene hadde han samtaler med begge sider, som en del av arbeidet med å legge til rette for fredssamtalene.

Mislykkede samtaler

De sårede opprørernes skjebne var ett av hindrene i forkant av de avbrutte fredssamtalene i Sveits i september. Den gangen ble det ikke noe av samtalene fordi Houthienes representanter nektet å reise til Genève. De beskyldte FN for ikke å garantere dem mulighet til å returnere til Sana og for ikke å ha sørget for evakuering av sårede til Oman.

Også fredssamtaler holdt i 2016 mislyktes, da de brøt sammen etter 108 dager med forhandlinger i Kuwait. Da ble opprørernes delegater sittende fast i Oman i tre måneder.

Katastrofe

Ifølge FN er rundt 10.000 personer drept siden koalisjonen gikk inn i konflikten i Jemen i 2015. Rettighetsgrupper frykter de reelle dødstallene er langt høyere. Krigen har utløst det FN omtaler som verdens verste humanitære katastrofe.

Ifølge FN står 14 millioner mennesker i fare for å sulte i Jemen som følge av krigshandlingene. Hele 60 prosent av befolkningen har ikke lenger tilgang til helsehjelp, ifølge Røde Kors.

