Mange ville ta farvel med George H.W. Bush

Allerede før morgengry hadde et stort antall amerikanere stilt seg opp for å vise Bush senior sin respekt i rotunden i kongressbygningen. Æresvakter sto på rekke, mens både vanlige amerikanere, politikere og andre sentrale skikkelser var innom for å ta farvel.

CIA-direktør Gina Haspel og de tidligere direktørene John Brennan og George Tenet var blant dem. Bush senior var på 1970-tallet CIA-sjef, og er den eneste tidligere CIA-sjefen som senere har inntatt det ovale kontor.

Også tidligere senator Bob Dole var innom Capitol-bygningen for en siste avskjed.

Den tidligere presidenten undertegnet i 1990 en lov for å sikre rettighetene til personer med funksjonshemning. Rundt båren i rotunden var det tirsdag flere rullestolbrukere som hadde samlet seg for å hedre innsatsen.

Kisten med USAs 41. president blir stående i kongressbygningen til han skal stedes til hvile onsdag.

Onsdag skal Bush senior hedres med en minnegudstjeneste i Washington National Cathedral, før båren returnerer til Texas der han skal bisettes fra universitetsbiblioteket som er oppkalt etter ham.

