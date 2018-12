Jemens regjeringsdelegasjon på vei til Sverige

utenriks

Utenriksminister Khaled al-Yamani leder delegasjon som fløy fra Riyadh onsdag.

Tirsdag kveld kom Houthi-opprørernes representanter til den svenske hovedstaden, der det er antatt at fredssamtalene vil starte denne uken. FNs spesialutsending Martin Griffiths ankom sammen med Houthi-representantene.

– Houthi-delegasjonen er ankommet. Vi venter den jemenittiske regjeringsdelegasjonen om kort tid, skrev Sveriges utenriksminister Margot Wallström på Twitter tirsdag kveld. Hun sier det haster med samtaler som et første skritt på vei til en slutt på konflikten i Jemen. Wallström la til at Sverige er stolt av å kunne legge til rette for samtalene.

