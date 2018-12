Mueller: – Flynn bør slippe fengsel

utenriks

Spesialetterforsker Mueller anbefaler at Flynn ikke idømmes soning og sier samarbeidet mellom Flynn og de som gransker påstandene om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen, har vært omfattende. Mueller leder granskingen av russisk innblanding og mulig samarbeid med Donald Trumps valgkampapparat før Trump ble valgt til USAs president for drøyt to år siden.

– Gitt tiltaltes omfattende bistand og andre hensyn, er det passende med en straff i den lavere enden av spekteret, inkludert en straff som ikke inkluderer tid i fengsel, står det i dokumenter Mueller har levert inn til domstolen.

Flynn erkjente seg i fjor skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Donald Trump ble innsatt som president. Det ventes at rettsdokumentene vil gi en del detaljer om Flynns samarbeid med påtalemyndigheten.

I tråd med føderal praksis, kunne Flynns straff bli på opptil seks måneders fengsel. Dom i saken faller 18. desember.

Flynn var nasjonal sikkerhetsrådgiver i bare 24 dager. Han måtte trekke seg da det ble avslørt at han hadde villedet visepresident Mike Pence om sine samtaler med Russlands daværende ambassadør i Washington, Sergej Kisljak.

