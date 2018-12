Opphetet ordkrig mellom Trump og hans tidligere utenriksminister

utenriks

Rex Tillerson, som var Trumps utenriksminister fram til han ble sparket i mars, kom fredag med uttalelser fra sin tid i jobben som satte presidenten i et dårlig lys.

Tillerson sa blant annet at det var «vanskelig å jobbe for en mann som er ganske udisiplinert, ikke liker å lese, ikke leser rapporter» og at Trump i stedet bare stolte på sine egne instinkter.

I tillegg sa han at han ofte måtte fortelle presidenten at det han ønsket å gjøre var ulovlig.

Trump svarte på Tillersons kommentarer med en Twitter-melding der han sier at han «ikke hadde den mentale kapasiteten som behøves. Han var dum som en stein og jeg kunne ikke bli kvitt ham fort nok. Han var lat som pokker.».

I samme melding benyttet han muligheten til å rose Tillersons arvtaker, Mike Pompeo.

