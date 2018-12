Presset mot Macron øker i Frankrike

utenriks

Bilder og videoer av studenter, knelende i gata med hendene bak hodet og omringet av opprørspoliti som skriker ordre til dem, vekker reaksjoner.

– Uansett hva de hadde gjort, ingenting rettferdiggjør slik nedverdigende behandling av mindreårige, mener sosialistlederen Olivier Faure.

– Nå må det ikke skvettes mer bensin på bålet, sier han.

Sjokkert

Studentene ble pågrepet i Paris-forstaden Mantes-la-Jolie torsdag, etter en demonstrasjon mot regjeringen som de siste tre ukene har spredt seg til skoler over hele i Frankrike.

146 mennesker ble pågrepet utenfor Saint-Exupery-skolen etter sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti, der det blant annet ble satt fyr på to biler.

Ifølge en talsmann for regjeringspartiet Republikken på vei (LREM), Laurent Saint-Martin, var 40 prosent av studentene maskerte og bar gjenstander til bruk under vandalisme og ildspåsettelse. Også han er imidlertid sjokkert over bildene.

– Vi har rett til å bli sinte når vi ser slike bilder, sier han til radiostasjonen FranceInfo.

De gule vestene

Studenter og skoleelever ved rundt 280 franske utdanningsinstitusjoner har de siste ukene demonstrert mot nye og strengere opptakskrav, og dette kommer i tillegg til demonstrasjonene de såkalt gule vestene har holdt i protest mot økte drivstoffavgifter og høyere levekostnader.

De varslede avgiftsøkningene fra nyttår er nå lagt på is, men det er ikke dermed sagt at De gule vestene innstiller sine demonstrasjoner mot president Emmanuel Macron og hans regjering. .

Fire mennesker har mistet livet, flere hundre er skadd, rundt 200 biler er stukket i brann, butikkvinduer er knust og bare i Paris ble rundt 400 pågrepet sist helg.

De gule vestene har fått navn etter refleksvestene bilister er pålagt ha med seg, men favner etter hvert langt bredere enn sinte drivstoffkunder. To fagforeninger for lastebilsjåfører har varslet streik søndag, og franske bønder følger etter til uke

De rikes president

Misnøyen er i det hele tatt stor med den tidligere finansmannen Macron som beskyldes for å være «de rikes president».

Meningsmålinger viser at bare 23 prosent er fornøyd med jobben han gjør, samtidig som hele 71 prosent av de spurte sier at de støtter De gule vestene og deres kamp.

Marine Le Pen og Jean-Luc Mélenchon – fra henholdsvis ytre høyre og ytre venstre i fransk politikk – har åpent støttet demonstrantenes krav. Regjeringen mener likevel at det nå handler om mer enn politisk uenighet.

