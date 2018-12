Det hvite hus: – Ingen nye opplysninger som rammer Trump

utenriks

Det føderale rettsvesenet mottok fredag dokumenter i sakene mot Trumps tidligere advokat Michael Cohen og valgkampstrateg Paul Manafort.

– Dokumentene som gjelder Cohen forteller oss ingenting av substans som vi ikke visste fra før, sier talskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus. Dette til tross for at det fremgår at Cohen så tidlig som i 2015 var i kontakt med en russer som tilbød «politiske synergier» til Trumps valgkamp.

Om papirene i saken mot Manafort sier Sanders at de «sier overhodet ingenting om presidenten». Hun beskylder også mediene for «å prøve skape en historie som ikke finnes».

Påtalemyndigheten sier Manafort fortsatte å lyve etter å ha inngått en tilståelsesavtale. Mye tyder på at han dermed kan vente seg en langt strengere straff enn de ti årene i fengsel han var forespeilet.

Cohen har derimot holdt seg til avtalen, og statsadvokaten som fører en sak mot ham for skattesnusk og brudd på loven om valgkampfinansiering, foreslår en moderat strafferabatt. Robert Mueller vil ikke foreslå noen konkret straff for at Cohen løy for Senatet om et Trump-prosjekt i Russland som aldri ble noe av, men foreslår at en eventuell fengselsstraff sones parallelt med straffen i den andre saken mot ham.

