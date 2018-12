Tusenvis deltok i klimamarsj i Katowice

utenriks

Blant demonstrantene var bønder fra Sør-Amerika, klimaforkjempere fra Asia, studenter fra USA og familier fra Europa. Mange av dem sier at klimaendringer allerede påvirker livene deres.

– Klimaendringer er tingen som skremmer meg mest. Jeg er far og det er kritisk at hun får et ålreit liv, sier Michal Dabrowski fra Warszawa. Han hadde med seg datteren sin til demonstrasjonen.

Bakteppet for marsjen er forhandlingene som pågår mellom de nesten 200 FN-medlemslandene om hvordan man skal nå målene i Parisavtalen.

