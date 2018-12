Brexit-komité med knusende kritikk av Mays avtale

utenriks

Den tverrpolitiske parlamentskomiteen for EU-utmeldingen kom med sin enstemmige uttalelse søndag, melder Reuters. Kritikken innebærer ytterligere et tilbakeslag for May, som prøver å skaffe støtte til avtalen som kommer til å definere både Storbritannias fremtidige forhold til EU og hennes egen politiske fremtid.

Komitéleder Hillary Benn sier vurderingen skal gjøre det enklere for Underhusets medlemmer å bestemme seg for hvordan de skal stemme når de skal ta stilling til avtalen tirsdag.

– Verken klarhet eller trygget

– Denne avtalen innebærer et enormt steg ut i det ukjente. Den gir verken det britiske folket eller næringslivet den klarheten og tryggheten de trenger om handelsforbindelsene til EU om fem eller ti år, sier Benn.

I en oppsummering lister komiteen opp et titall problemer med avtalen slik den foreligger i dag, inkludert den såkalte reserveløsningen for irskegrensen.

– Dersom den slår inn, vil det umiddelbart oppstå hindringene i flyten av varer og tjenester mellom Storbritannia og EU. Vi kan stå overfor omfattende økonomisk uro, noe som kan svekke vår forhandlingsposisjon, heter det i komiteens rapport.

– Ukjent farvann

May mener på sin side at situasjonen vil være langt mer usikker dersom avtalen ikke blir vedtatt.

– Når jeg sier at vi vil være i ukjent farvann dersom denne avtalen ikke går gjennom, håper jeg folk innser at det er noe jeg inderlig tror og frykter kan skje, sier May o et intervju med avisen Daily Mail.

– Det vil innebære alvorlig usikkerhet for landet og en risiko for at det ikke blir noen brexit at vi går ut av EU uten noen avtale.

Statsministeren har møtt stor motstand også blant sine egne, noe som bidrar til at det er stor fare for at avtalen blir nedstemt. Lørdag kveld avviste en talsmann for statsministeren at det var noe hold i ryktene om at avstemningen kunne bli utsatt for å unngå nederlag.

– Avstemningen blir gjennomført tirsdag, fastslår talsmannen.

