FN foreslår at Houthi-opprørerne forlater Hodeida

Forslaget kom på bordet under fredssamtalene som pågår i Rimbo i Sverige, som et ledd i forhandlingene om en våpenhvile i Jemen.

Houthi-opprørerne foreslo for to dager siden å gjøre Hodeida til en nøytral sone, men den saudistøttede eksilregjeringen svarte da med å kreve full kontroll over byen.

FN foreslår nå at begge parter forlater havnebyen, der over 70 prosent av all nødhjelp til det sultrammede landet tas inn. I henhold til forslaget skal byen deretter kontrolleres av en felles komité under overvåking av FN, men det foreslås ikke å utplassere en FN-styrke der.

En talsmann for Jemens eksilregjering, Hadi Haig, opplyser at forslaget fra FN nå er til vurdering og at et svar kan ventes i løpet av kort tid.

Salim al-Moughaless, som er med i Houthi-opprørernes delegasjon i Sverige, sier at de bare vil godta tilbaketrekking fra Hodeida som ledd i en politisk løsning på konflikten.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA.

Minst 10.000 mennesker er siden drept, store deler av landets infrastruktur er bombet i grus og 14 millioner mennesker er ifølge FN i fare for å sulte i hjel.

