Falsk alarm om luftangrep ved Damaskus-flyplass

Det syriske statlige nyhetsbyrået SANA meldte søndag kveld om at deres «luftforsvarssystemer grep inn mot fiendtlige mål i luften i nærheten av Damaskus internasjonale flyplass».

Ikke lenge etterpå meldte nyhetsbyrået på nytt at det var «ingen kamper» og at «trafikken gikk som normalt». En velinformert kilde sier til nyhetsbyrået AFP at «det tydeligvis var en falsk alarm».

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) lød eksplosjoner fra et område nær flyplassen. De bekreftet at luftforsvaret åpnet ild.

Forrige uke anklaget Syria Israel for å bombe mål sør i landet. Ifølge SOHR bombet flyene blant annet mål i Kisweh, der både den libanesiske Hizbollah-militsen og iranske styrker har våpendepoter.

Israel har tidligere gjennomført hundrevis av flyangrep mot det de har omtalt som iranske mål i Syria.

I september skjøt syrisk luftvern ved en feil ned et russisk fly under et forsøk på å stanse et israelsk rakettangrep. 15 russere ble drept i denne hendelsen. Russland la skylden på Israel, og sa at deres jagerfly hadde brukt det russiske flyet som dekke. Israel motsatte seg denne anklagen.

