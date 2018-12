Børs- og valutafall i India etter at sentralbanksjefen sluttet

utenriks

Sentralbanksjef Urjit Patel trakk seg mandag, og begrunnet det med personlige årsaker. Men indiske medier og eksperter hevder den egentlige årsaken er irritasjon over press og forsøk på påvirkning fra regjeringen i landet.

Rupien falt med over 1 prosent mot amerikanske dollar tirsdag, mens Sensex-indeksen i Mumbai falt med 1,47 prosent etter børsåpning.

Analytikere mener at Patels avgang tyder på at sentralbanken i landet står i fare for å miste sin uavhengighet.

– Dette er et tydelig tegn på en fremtredende institusjon som blir angrepet, og regjeringen fjerner uavhengigheten ett steg av gangen, sier økonom Ashutosh Datar til AFP.

Regjeringen har trolig vært misfornøyde med sentralbanken av flere grunner, deriblant rentenivået, håndteringen av reservene og en fallende rupi.

(©NTB)