utenriks

Det bekrefter statsministerens kontor tirsdag, etter at avstemningen som var planlagt ble utsatt på ubestemt tid. Årsaken var at det så ut til å gå mot et klart nederlag for den hardt pressede britiske statsministeren.

Parlamentet har tidligere vedtatt at hvis ingen avtale er på plass innen 21. januar, vil forsamlingen overta ansvaret for å styre forhandlingene.

(©NTB)