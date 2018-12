Macrons løfter blir kostbare

utenriks

Den franske regjeringen har regnet ut at Macrons løfte vil koste mellom 78 og 97 milliarder kroner i året, opplyser talsmannen Benjamin Griveaux til BFMTV.

Ifølge Griveaux vil det måtte kuttes andre steder i budsjettet for å finansiere de nye løftene, som blant annet inkluderer en heving av minstelønnssatsen med omtrent 970 kroner i måneden.

Protestbevegelsen De gule vestene, som i flere uker har gjennomført landsomfattende demonstrasjoner og aksjoner, fnyser av Macrons forsøk på å komme dem i møte.

Ikke nok

– Det er mer en budsjettjustering enn en endring av en politisk kurs. Dette et ikke i tråd med hva det franske folk vil, sier talsmannen Benjamin Cauchy.

Presidenten i den franske nasjonalforsamlingen, Richard Ferrand, som tilhører Macrons parti Republikken på vei (LREM), medgir at underskuddet på det franske statsbudsjettet neste år vil overstige EU-grensen på 3 prosent av bruttonasjonalproduktet som følge av Macrons løfter.

– Det viktigste er å ha et stabilt Frankrike, dette kan ikke fortsette, sier Ferrand til radiostasjonen RTL.

Splittet

21 millioner franskmenn fulgte Macrons TV-tale mandag. Den 40 år gamle tidligere finansmannen møtte seg selv i døra, da han lovet endringer i skattepolitikken og de økonomiske reformene han tidligere har hevdet er helt nødvendige, for å ruste Frankrike for framtida.

I en meningsmåling utført for TV-stasjonen LCI etter talen, mene 46 prosent at protestene mot regjeringen bør fortsette, mens 54 prosent mener at De gule vestene bør innstille sine aksjoner.

En annen meningsmåling utført av Odoxa gir motsatt resultat. 54 prosent av de spurte i denne målingen sier at de støtter nye aksjoner, mens 46 prosent sier at de er imot De gule vestene.

