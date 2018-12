utenriks

Planen for toppmøtet er at stats- og regjeringssjefene først skal få en oppdatering fra Storbritannias statsminister Theresa May.

Deretter vil de 27 øvrige medlemslandene holde et møte seg imellom, der May ikke får være med, skriver Tusk i sitt invitasjonsbrev til EU-lederne. På dette møtet skal det etter planen vedtas en egen erklæring om brexit.

«Men fordi tida renner ut, vil vi også diskutere status i forberedelsene for et scenario der det ikke fins noen avtale», skriver han.

(©NTB)